الرياض تستضيف ملتقى المجالس البلدية

يقيم المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض (ملتقى المجالس البلدية) بعد غد الأربعاء، بحضور أمين منطقة الرياض ومشاركة واسعة من المجالس البلدية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى عدد من الضيوف ممثلي الجهات والشركات الخدمية، ومسؤولي وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض. وذكر رئيس المجلس البلدي خالد العريدي أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة للمجالس البلدية في الأمانات والمجالس البلدية الأخرى. والتعرُّف على أبرز فرص النجاح لدى المجالس البلدية، وكيفية استثمارها وتطويرها، فضلاً عن تحديد الصعوبات والتحديات التي تواجه المجالس البلدية، واقتراح الحلول والمبادرات المناسبة لها. وقال العريدي إن «الملتقى سيستعرض تجارب بعض المجالس البلدية في إعداد الخطط والبرامج التشغيلية ومتابعتها. إضافة إلى التكامل في خطط وبرامج المجالس البلدية مع الأمانات والبلديات. وكذلك الشراكة الفاعلة بين المجالس البلدية والقطاعين الخدمي والخاص لدعم العمل البلدي، وتقديم الخدمات الاستشارية لتطوير العمل البلدي».



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