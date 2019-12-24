18 مشروعا لتحسين المنشآت الصحية بالقصيم

استعرض التجمع الصحي بمنطقة القصيم 18 مشروعا لمبادرات التحسين المستمر بالمنشآت الصحية في المنطقة، وذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للجودة، والتي أقيمت -أمس- بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي سلطان الشائع، والقيادات الصحية بالمنطقة. وشهدت فعاليات اليوم العالمي للجودة، إقامة معرض لمشروعات ومبادرات التحسين المستمر بالمنشآت الصحية، والذي شاركت فيه 7 مستشفيات، تضمن عرض 18 مشروعا في مجال خفض وقت الانتظار، ورفع نسبة الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية، وتقليل نسبة تحويل مرضى جراحات اليوم الواحد إلى التنويم، ورفع مستوى التزام العاملين بالسياسات والإجراءات، إضافة إلى مشروعات ومبادرات تحسين برامج التوعية الدينية، عبر تفعيل البرنامج الإلكتروني الجديد الذي يقدم عددا من الخدمات الشرعية للمرضى المنومين، إضافة إلى عرض مشاريع الرعاية المنزلية بمشروعها لتحسين نسبة الأنظمة، لتنفيذ زيارات الرعاية المنزلية المجدولة. واستمع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي إلى شرح مفصل من نائب الرئيس التنفيذي لتميز الأداء والجودة بالتجمع الصحي، عايد الرشيدي، عن الأجنحة المشاركة في المعرض واستعراض المشروعات الجديدة لإدارة السلامة الإكلينيكية والمخاطر المتمثلة في برنامج الالتقاطة الجيدة وتجمعات السلامة، والتي تسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية المحافظة على سلامة المرضى

وأسرهم، كما شمل المعرض دور تجربة المريض في تعزيز ورفع مستوى رضا المرضى.

وأشاد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بما شاهده من منجزات ومؤشرات ومبادرات، لتحسين مستويات الخدمة الصحية بالمستشفيات، مؤكدا أن هذا التكامل والعمل لرفع مستوى الخدمة الصحية، يدل على أن الجميع يعمل وفق منظومة واحدة تسعى إلى جودة الأداء وتحسين المخرجات لخدمة المستفيدين.