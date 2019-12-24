تدريب 100 ألف رجل أمن على قيم تعظيم البلد الحرام

أفصح نائب الأمين العام والمدير التنفيذي بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة عبدالرحمن الغامدي لـ«دوت الخليج»، عن قيام الجمعية بتدريب 100 ألف رجل أمن على قيم تعظيم البلد الحرام وتدريب 40 ألف شاب لخدمة ضيوف الرحمن، وتطرق إلى أنه سيتم مشاركة النساء بانتخابات مجالس مراكز الأحياء بمكة المكرمة المقبلة وليست مقتصرة على الرجال فقط والدخول لمجالس مراكز الأحياء، مؤكدا بأنه بالإمكان أن تكون ناخبة ومرشحة، جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بانتخابات مراكز الأحياء الذي نظمته الجمعية أمس بقاعة يوسف الأحمدي.

استثمار الطاقات

أوضح المشرف التنفيذي على انتخابات مجالس مراكز الأحياء بمكة المكرمة عبدالله الزهراني، بأن الانتخابات الحالية ستكون تحت شعار «صوتك ينهض بحيك» وتطرق إلى التعريف بمركز الحي وآلية الانتخابات ومواقع الاقتراع، مفيدا بأن مركز الحي يعد مقرا اجتماعيا، يسهم في تنمية قيم الاجتماع والتواصل وتعظيم البلد الحرام، ويسعى إلى استثمار طاقات وقدرات أهل الحي، وكذا المساهمة في تحسين خدمات الحي.

9 أعضاء

أضاف الزهراني، أن مجلس مركز الحي يتكون من 9 أعضاء منتخبين من أهل الحي، بالإضافة إلى 4 أعضاء، يمثلون الجهات الحكومية وهم: مدير مركز الشرطة، رئيس البلدية، مدير مكتب التعليم، عمدة الحي، ويختار الأعضاء رئيسا لمجلس المركز ونائبا للرئيس ومديرا للمركز بالتزكية أو التصويت.

شروط الترشح لعضوية مجلس الحي

1.أن يكون سعودي الجنسية

2.أن يكون من سكان الحي

3.ألا يقل عمره عن 21 سنة

4.أن يكون من ذوي السمعة الحسنة

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5. غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

6. كامل الأهلية المعتبرة شرعا

7.أن يوقع على وثيقة التزام العضوية بمجلس الحي

8.أن يعبأ رابط العضوية أو استمارة عضوية ويرفق صورة من الهوية والسيرة الذاتية.

شروط المشاركة في ترشيح أعضاء مجلس الحي

1. أن يكون سعودي الجنسية أو مقيما إقامة نظامية

2. ألا يقل عمرة عن 18سنة

3.أن يكون من سكان الحي

4.تعبئة استمارة عضوية الجمعية العمومية عبر الرابط الإلكتروني