استثمار الطاقات
أوضح المشرف التنفيذي على انتخابات مجالس مراكز الأحياء بمكة المكرمة عبدالله الزهراني، بأن الانتخابات الحالية ستكون تحت شعار «صوتك ينهض بحيك» وتطرق إلى التعريف بمركز الحي وآلية الانتخابات ومواقع الاقتراع، مفيدا بأن مركز الحي يعد مقرا اجتماعيا، يسهم في تنمية قيم الاجتماع والتواصل وتعظيم البلد الحرام، ويسعى إلى استثمار طاقات وقدرات أهل الحي، وكذا المساهمة في تحسين خدمات الحي.
9 أعضاء
أضاف الزهراني، أن مجلس مركز الحي يتكون من 9 أعضاء منتخبين من أهل الحي، بالإضافة إلى 4 أعضاء، يمثلون الجهات الحكومية وهم: مدير مركز الشرطة، رئيس البلدية، مدير مكتب التعليم، عمدة الحي، ويختار الأعضاء رئيسا لمجلس المركز ونائبا للرئيس ومديرا للمركز بالتزكية أو التصويت.
شروط الترشح لعضوية مجلس الحي
1.أن يكون سعودي الجنسية
2.أن يكون من سكان الحي
3.ألا يقل عمره عن 21 سنة
4.أن يكون من ذوي السمعة الحسنة
5. غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
6. كامل الأهلية المعتبرة شرعا
7.أن يوقع على وثيقة التزام العضوية بمجلس الحي
8.أن يعبأ رابط العضوية أو استمارة عضوية ويرفق صورة من الهوية والسيرة الذاتية.
شروط المشاركة في ترشيح أعضاء مجلس الحي
1. أن يكون سعودي الجنسية أو مقيما إقامة نظامية
2. ألا يقل عمرة عن 18سنة
3.أن يكون من سكان الحي
4.تعبئة استمارة عضوية الجمعية العمومية عبر الرابط الإلكتروني
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب 100 ألف رجل أمن على قيم تعظيم البلد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.