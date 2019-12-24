تعثر مبنى مستشفى جامعة الباحة يؤجل اختبارات الطلاب

تسبب تعثر مبنى مستشفى جامعة الباحة في عدم تحديد موعد تخرج طلاب وطالبات الأقسام الطبية، وتطبيقهم للتدريب العملي، الأمر الذي جعلهم في حيرة من أمرهم، بسبب عدم وجود فرصة لتدريبهم في مستشفيات المنطقة، ويسهم افتتاح المستشفى في تخفيف العبء على المستشفيات المرجعية بالمنطقة. من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الباحة ساري الزهراني لـ«دوت الخليج»، أن وزارة التعليم قامت بطرح المشروع وترسيته بتاريخ 8/‏‏ 5/‏‏ 1433، مؤكدا أن بعض الصعوبات واجهت مقاول المشروع منذ البداية، وذلك نتيجة طبيعة الأرض الطبوغرافية، وما يصحبها من تضاريس جبلية تتصف بالوعورة، وعليه فقد تمّ إيقاف العمل بالمشروع لفترة تجاوزت العام ونصف العام، لإحلال التربة التي سيقام عليها المشروع وتجديدها وتسويتها، مؤكدا أن العمل في مشروع المستشفى الجامعي جارٍ خلال متابعة دقيقة وحرص شديد من مدير الجامعة الدكتور عبدالله يحيى الحسين، والسعي إلى إتمام المشروع، بناءً على ما لوحظ من بطء شديد من المقاول في عملية التنفيذ، مع التشديد عليه في الوقت ذاته للالتزام بالجدول الزمني المعدّ لذلك.

وأضاف بهذه المناسبة، أن الجامعة حريصة كل الحرص على إتمام المشروع الجامعي.