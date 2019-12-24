9 مليارات لتطوير وتشغيل محطات حاويات ميناء جدة



شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان حفل توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل «BOT» مع شركتي «موانئ دبي العالمية» وشركة «محطة بوابة البحر الأحمر»، تمتد على مدة 30 عاماً، باستثمارات تناهز 9 مليارات ريال. وتم توقيع العقود بميناء جدة الإسلامي بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وعددٍ من كبار الشخصيات والتنفيذيين من القطاع الخاص. وأكد وزير النقل أن توقيع عقود الإسناد أعلن عن إطلاقِ مرحلةٍ جديدةٍ نحو الارتقاء في الأداء التشغيلي للميناء الذي يستحوذُ على ما يزيد عن 13 % من حجم التجارة البحرية العالمية. من جانبه، عبّر رئيس الهيئة العامة للموانئ سعد الخلب عن سعادته بتوقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية ، بعقود تمتد على مدة 30 عاما، وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال. يشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي تتم فيه مناولة أكثر من 65 % من البضائع الواردة عبر الموانئ السعودية، ويقع على الشريان التجاري الذي يربط الشرق الأقصى بأوروبا بـ 63 رصيفاً ومساحة 12.5كم2 وطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً.

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