وفاة طالب بالأحساء والنعمي يؤدي الاختبارات على عكاز

لقي طالب يدرس في الصف الثالث الثانوي مصرعه، وأصيب 3 آخرون بإصابات متفرقة وحالتهم مستقرة، إثر اصطدام المركبة التي يستقلونها أول من أمس بالأحساء. وأشار مدير الإعلام التربوي، المتحدث الرسمي في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء سعد آل درويش، إلى أن جهات الاختصاص تلقت بلاغا من القيادة المدرسية في ثانوية الجفر بالأحساء، بشأن تعرض 4 من طلاب المدرسة لحادث سير بعد انتهائهم من أداء الاختبار وانصرافهم من المدرسة للعودة إلى منازلهم وذلك في تمام العاشرة من صباح أول من أمس، ونجم عن الحادث وفاة الطالب أحمد محفوظ الفردان، وإصابة بقية زملائه بإصابات متفرقة.

5 أعوام

أعادت مقاعد الدراسة إسماعيل النعمي لأداء الاختبارات، بعد انقطاع دام لأكثر من 5 أعوام، حيث يأتي لمدرسة أبوالسداد الثانوية في الدرب متكئا على عكاز، بسبب إصابة في حادث مروري. وأوضح النعمي لـ«دوت الخليج» أن طلب العلم هو ما دفعه لإكمال دراسته التي انقطع عنها أكثر من 5 أعوام، وبين أنه في الصف الثالث الثانوي، وأشار إلى أنه وجد الدعم من قبل أسرته وقائد المدرسة والمعلمين، موضحا أنه تعرض لحادث منذ فترة طويلة أقعدته على كرسي متحرك لمدة عام كامل، والآن بدأ في التعافي، وقال «أمشي على عكاز وخطواتي وكلامي لا يزلان ثقيلين»، وذكر أن فترة الاختبارات لا تزال بنفس زخمها وحلاوتها كما كانت في السابق. من جهته، أوضح قائد المدرسة عبده شبلي، بأن المدرسة تستقبل في كل عام طلاب انتساب لإكمال دراستهم، حسب إكمال ملفات الانتساب، وبين أنه في هذا العام يوجد 13 طالبا منتسبا يؤدون الاختبارات بكل يسر وسهولة.

خطة تنظيمية

اعتمد مكتب التعليم بصامطة التابع لتعليم جازان خطة تنظيمية في أكثر من 200 مدرسة تعمل معظمها بنظام التوأمة لمتابعة سير الاختبارات ميدانيا، يشرف عليها مشرفون ومشرفات المكتب ويقوم بتنفيذها أكثر من 130 مشرفا ومشرفة ومتابعتها ميدانيا مع قادة وقائدات المدارس، ورفع تقارير يومية عن سير العمل أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية التي قد تحدث وذلك بمتابعة من الشؤون التعليمية بالمكتب ممثلة في وحدة الاختبارات والقبول وجميع الوحدات للوقوف على أعمال لجان الاختبارات وتقديم الدعم المعنوي لهم.

تنظيم خاص

حرص مكتب تعليم صامطة على أداء أكثر من 37445 طالبا وطالبة في 238 مدرسة من مدارس المكتب في يسر وسهولة من خلال خطته الإشرافية لمراقبة الاختبارات، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على سيرها من أكثر من 4580 معلما ومعلمة أسندت لهم أعمال الملاحظة خلال فترة الاختبارات.

اطمئنان

وقفت القيادات التعليمية بصامطة على انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول من خلال تنفيذ مدير المكتب عبدالرزاق صميلي ومساعديه، بالإضافة لرئيسة الشؤون التعليمية أريج كرشمي، زيارات ميدانية لأكثر من مدرسة للبنين والبنات التقوا فيها بالطلاب والطالبات، بالإضافة إلى المرابطين البالغ عددهم 170.

ملابس شتوية

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تميزت مدارس البنات بنجران باستعداداتها لمواجهة برودة الطقس التي تشهدها المنطقة بتقديم المشروبات الساخنة وتقديم اللحافات والملابس الشتوية، كما جهزت مدارس المرحلة الابتدائية قاعات الاختبارات بما يتناسب مع عودة الاختبارات لها بعد سنوات.

وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء الشهراني، أنه بتوجيه من المدير العام للتعليم بدأت المدارس استعداداتها لاستقبال الطالبات وتوفير الجو المناسب قبل الاختبارات بفترة كافية، وقامت مساعدة الشؤون التعليمية ومديرات الإدارات والمشرفات التربويات بجولات وزيارات ميدانية للوقوف على سير الاختبارات بمدارس البنات ومتابعة أعمال اللجان والرصد في نظام نور.

40 ألفا في عنيزة

باشر مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، خالد جايز الحربي، عمله بعد صدور قرار تكليفه من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إذ اطمأن على حسن سير الاختبارات بكل يسر وسهولة، لنحو 40 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1440/ 1441، في كل مدارس محافظة عنيزة. كما قام بجولة ميدانية على متوسطة عبدالله بن مسعود، وابتدائية معاذ بن جبل لتحفيظ القرآن.

تعرض 4 من طلاب لحادث في الأحساء

200 مدرسة تعمل في صامطة بنظام التوأمة لمتابعة سير الاختبارات

13 طالبا منتسبا يؤدون الاختبارات بمدرسة في الدرب

تقديم المشروبات الساخنة والملابس الشتوية في مدارس نجران