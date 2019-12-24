إطلاق الهوية الجديدة لجمعية كبدك

رأس أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد «كبدك» الأمير فيصل بن مشعل، بمكتبه بمقر الإمارة، أمس، اجتماع مجلس إدارة الجمعية في جلسته السادسة، بحضور وكيل الإمارة عبدالرحمن الوزان، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الجمعية عبدالعزيز الحميد. وقال الحميد إن جمعية «كبدك» عقدت اجتماعها السادس، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على طاولة الاجتماع، والاطلاع على سير عمل الجمعية، لتصل إلى تقديم خدماتها العلاجية والتوعوية حول أمراض الكبد وطرق الوقاية منها.ونوه أمير منطقة القصيم بما تحظى به الجمعية من دعم متواصل من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن ذلك يوضح مدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للعمل الخيري، من خلال 61 مريضاً استفادوا من البرنامج العلاجي لفيروس الكبد بي، كما دشن أمير القصيم الهوية الجديدة للجمعية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها. من جانب آخر، بعث الأمير فيصل بن مشعل خطاب شكر لرئيس التجمع الصحي بالمنطقة سلطان الشايع، بمناسبة حصول التجمع الصحي على الاعتماد الدولي من منظمة «البلين تري»، ممثلاً بمستشفى الملك سعود بعنيزة.



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