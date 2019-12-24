3 سياح أوروبيون يصلون إلى شرورة

وصل 3 سياح من ألمانيا إلى محافظة شرورة بعد صدور التأشيرة السياحية من جميع دول العالم إلى المملكة، وذلك للاستمتاع بالسياحة في المدن والمحافظات، إذ قاموا برحلة لأطراف الربع الخالي. ومركز الوديعة للاستمتاع بجمال طبيعة الصحراء. وثم تجولوا داخل سوق شرورة الشعبي. وأعجبوا بهذه الرحلة السياحية التي كانوا يتمنونها من فترة طويلة لمشاهدة الكثبان الرملية والطبيعة الصحراوية. وكان في استقبالهم عضو مجلس التنمية السياحية بمنطقة نجران ممثل محافظة شرورة مبخوت دحيان الصيعري، وقال الصيعري لـ«دوت الخليج»: «نحن سعداء بقدوم السياح الأوربيين لمحافظة شرورة لاكتشاف سياحة الصحراء، حيث تم أخذ السياح في جولة تعريفية على أطرف الربع الخالي، وشاهدوا الكثبان الرملية ومركز الوديعة، وتجولوا داخل سوق شرورة الشعبي، وأبدوا سعادتهم بما شاهدوه واعدين بتكرار الزيارة».



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