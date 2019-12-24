السعودية اليوم / مجلس مركز عبس يعقد اجتماعًا لمناقشة المشاريع المتعثرة



محايل 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

عقد المجلس المحلي بمركز عبس التابع لمحافظة المجاردة في منطقة عسير اليوم اجتماعًا بمقر المركز برئاسة المحافظ سعيد بن علي بن دلبوح بحضور رئيس المركز محمد بن سفر الشهراني وأعضاء المجلس.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدد من المحاور، منها إنارة الطريق المؤدي لمركز عبس ومشاريع الطرق المتعثرة وإيصال المياه المحلاة.

وبعد الاجتماع تجول المحافظ على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بالمركز، مشددًا على أهمية تسليمها في الوقت المحدد لها، لافتًا الانتباه إلى أن الاجتماع جاء بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لمناقشة متطلبات الأهالي وتلمس احتياجاتهم والرفع بها، بما يضمن توفير كل الخدمات لمواطني المركز وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

// انتهى //

23:45ت م

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