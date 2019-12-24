

محايل 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

دعت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة، ضمن مهرجان المجاردة الشتوي للعام الحالي، المهتمين بالفن التشكيلي للمشاركة في معرض للفن التشكيلي، الذي سيقام بشارع الفن.

وأفادت اللجنة أن من يرغب بالمشاركة في المعرض التشكيلي التواصل وإرسال صور الأعمال للقبول على البريد الإلكتروني الخاص باللجنة

// انتهى //

22:40ت م

0252



محايل 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسدعت اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة، ضمن مهرجان المجاردة الشتوي للعام الحالي، المهتمين بالفن التشكيلي للمشاركة في معرض للفن التشكيلي، الذي سيقام بشارع الفن.وأفادت اللجنة أن من يرغب بالمشاركة في المعرض التشكيلي التواصل وإرسال صور الأعمال للقبول على البريد الإلكتروني الخاص باللجنة [email protected] ، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون مطلع الشهر القادم.// انتهى //22:40ت م0252

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / سياحية المجاردة تدعو المهتمين بالفن التشكيلي للمشاركة بشارع "الفن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.