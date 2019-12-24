شكرا لقرائتكم خبر عن قصة كفاح.. شاب تعرض لحادث أقعده 7 سنوات وهزمه أخيراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى شاب بُترت ساقه بسبب حادث مروري قبل سبع سنوات، قصة وقوفه لأول مرة بعد أن ظل منوماً طيلة السنوات السبع.

وقال الشاب ويُدعى بندر في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إنه ينشر قصته لإراحة ضميره ولكي يعرف كل الناس قيمة الصحة والعافية، وأنه من الواجب عليهم المحافظة عليها.

وأوضح “بندر” أنه تعرض لحادث مروري في تاريخ 23 محرم 1433، عندما كان يقود سيارته بسرعة 160 كلم في الساعة، واصطدم بعامود إنارة بسبب سيارة أخرى، وتعرض لكسر مضاعف بالفخذ اليسرى والركبة والساق ونزيف في المخ ونزيف داخلي، ودخل في غيبوبة تامة لمدة شهر ونصف.

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واستطرد الشاب بندر قائلا: “إنه خرج من العناية المركزة وظل في البيت ثمانية أشهر لا يستطيع الحركة، إذ كان يقضي ليله ونهاره في معاناة وصراخ بسبب شدة الألم، وانتقل بعدها للعلاج في أحد المستشفيات وبدأت حالته في التحسن، على مدار ثلاثة أشهر قضاها في المستشفى”، مضيفا أنه بحلول رمضان 1437هـ، أي بعد مرور 4 سنوات ونصف على الحادث، انتقل لمستشفى آخر وخضع لـ14 عملية أخرى دون جدوى، حتى أخبره الأطباء أن العلاج لم يأت بنتيجة وأنه لا بد من بتر رجله اليسرى كاملة من القدم حتى الفخذ.

وأضاف “نزل عليّ هذا الخبر من السماء فيه فرحة لأن بتخلص من العذاب والألم أخيراً وفيه حزن أيضاً لأني بفقد جزء مني، وخضعت للعملية وخرجت من غرفة العمليات كأني مولود جديد بداخلي فرحة وغصة وزعل ورضا”.

وختم الشاب بندر بقوله: “أحمد الله كثيراً على ما كتبه عليه، وتم تركيب طرف صناعي له مؤخراً واستطاع المشي من جديد بلا مرض ولا ألم، وكأنه لم يعانِ طوال السنين الماضية قطُّ”.