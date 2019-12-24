أبرز 10 فعاليات في المملكة اليوم الثلاثاء

2019-12-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد العديد من مناطق المملكة، اليوم الثلاثاء، العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة ما بين الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية.

وضمن فعاليات اليوم معرض أبها الثالث للامتياز التجاري الذي يقام في فندق قصر أبها وتقيمه غرفة أبها، وأيضًا ورشة عمل تصميم الهوية والعلامة التجارية التي تنظمها منشآت في منطقة مكة المكرمة.

وضمن فعاليات اليوم أيضًا، ثلوثية عبدالرحمن الشيخي في نادي الكوميدي كلوب في جدة على مسرح نادي الكوميدي، بالإضافة إلى جلسة حوارية عن التصوير المعماري بتنظيم من مسك الفنون في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي في الظهران.

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وخامس فعاليات اليوم، اللقاء السنوي للمكاتب الهندسية الذي تنظمه غرفة الرياض في مقرها بالعاصمة، وندوة الثقافة والنفط في الخليج (جسور أم فجوات) بتنظيم من جمعية الثقافة والفنون في الدمام.

ورياضيًّا، تقام مباراة ضمك والنصر على إستاد مدينة الأمير سلطان في أبها، كما تقام تستمر فعاليات رياض سفاراي ضمن موسم الرياض في منتجع نوفا، وواحة الدرعية ضمن موسم الدرعية.

وأخيرًا، تقام اليوم فعالية “جمعتنا” لمؤسسة فكرة للتنظيم في كورال بيتش في جدة.

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