شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : القضاء السعودي أكّد نزاهته في الأحكام الصادرة بقضية خاشقجي والان نبدء بالتفاصيل
وصرح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش - وفقًا لوكالة أنباء الإمارات - أن تعامل المملكة مع محاكمة المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.
وأكد معاليه وقوف الإمارات التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الذي يعد الضامن الرئيسي لأمن الإقليم، مشددًا على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.
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