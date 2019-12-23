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شكرا لقرائتكم 3 ابتكارات رقمية فائزة في مسابقة قلوبنا تسمعكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
3 ابتكارات رقمية فائزة في مسابقة قلوبنا تسمعكم
بلغ عدد المشاركين في المسابقة 270 شخصًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
اختتمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الاثنين، بالعاصمة الرياض، مسابقة “قلوبنا تسمعكم”، وذلك بفوز 3 مشاريع رقمية وحصولها على جوائز بلغت نصف مليون ريال، وذلك برعاية نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وبحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ماجد الغنامي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي.
وهدفت المسابقة لتسخير كافة التقنيات الحديثة لتمكين الصم وضعاف السمع من ممارسة حياتهم والقيام بمهامهم، وتعزيز دورهم في المجتمع؛ مما يؤكد حرص الوزارة على استثمار الثورة التقنية لإحداث نقلة نوعية في تذليل معظم التحديات التي تواجه الذين لديهم قصور سمعي كامل أو جزئي للتواصل مع مجتمعاتهم بشكل طبيعي.
وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 270 مشاركًا ومشاركة ليتم اختيار 3 فائزين، وجاءت في المركز الأول حصة سعد المنيف بجائزة بلغت 250 ألف ريال عن حلها عبر تطبيق Talk to me، وهو تطبيق لترجمة النصوص العربية المدخلة في تطبيق للهواتف الذكية إلى لغة الإشارة العربية الموافقة لها.
وحل في المركز الثاني هديل أيوب بجائزة مقدارها 150 ألف ريال عن مشروع BrightSign Glove، وهو عبارة عن قفاز لغة الإشارة، وهو قفاز ذكي لا سلكي صمم ليترجم لغة الإشارة إلى نصوص مقروءة ومسموعة عبر شاشة وسماعة مدمجة في تصميم القفاز مزوّد بأدوات استشعارية دقيقة تم برمجتها لتمكن المستخدم من تدريبه على ترجمة أي لغة إشارة خاصة به وتخزينها.
وفي المركز الثالث فازت الشابة سارة محمد البوزيد بجائزة مقدارها 100 ألف ريال عن تطبيق لنقرأ، وهو تعليمي تفاعلي يستهدف تعليم المهارات اللغوية للأشخاص الصم وإكسابهم لغة الإشارة.
كما هدفت المسابقة في نسختها الثانية إلى تحفيز رياديي الأعمال وذوي الخبرات التقنية لتطوير وإيجاد تطبيقات رقمية مبتكرة لخدمة هذه الفئة، ومساعدتهم من خلال تسخير مختلف التقنيات الحديثة لتذليل الصعوبات التي تواجههم في مجالات متعددة، وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم المختلفة لخدمة مجتمعهم بالاستخدام الأمثل للتقنية، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على التحديات التي تواجههم وآلية تذليلها.
من جهته، أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية، الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان، أن المسابقة اضطلعت بدور كبير وهام في التشجيع على الابتكار في مجالات التقنية التي تستهدف فئتي الصم وضعاف السمع، وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعهم، وإتاحة الفرصة للتعاون بين كافة الجهات المعنية بتقديم الخدمات للصم وضعاف السمع لتوحيد الجهود والاستفادة من التجارب المٌقدمة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة قلوبنا تسمعكم، والتي أطلقتها الوزارة في وقتٍ سابق بالشراكة مع عدد من الجهات ذات الاختصاص، تسعى إلى إيجاد آليات تكفل استدامة تطور تلك التقنيات ومراعاتها لخصائصهم واحتياجاتهم.
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