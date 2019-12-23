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الكاتب سلمان الدوسري: سعود القحطاني قاتل لأجل المملكة وعاد بشرف
طوبى لمن كان الذود عن وطنه سلمه وحربه وشرفه
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط سلمان الدوسري: إن ملخص الأحكام في قضية مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي تتلخص في عدة نقاط.
وأوضح الدوسري، في تغريدات له عبر تويتر، أن ملخص الأحكام هي أن تركيا حضرت 10 جلسات وطوال سنة كاملة تدعي عدم علمها بتفاصيل المحاكمة، كما أن القضية سعودية والمحكمة سعودية ولا سيادة فوق القانون.
وتابع أن ملخص الأحكام أيضًا أنها لا تصدر وفق التوقعات أو التكهنات وإنما وفق أدلة وقرائن، وأخيرًا أن الحق يعلو ولا يُعلى عليه.
وعلق الدوسري على براءة سعود القحطاني في القضية، مؤكدًا أن القحطاني رفع راية لواء الدفاع عن بلاده بشرف وقاتل من أجلها بشرف، وتوارى عن ساحة المعركة بشرف.
وتابع: اليوم ظهرت الحقيقة وعاد مجددًا بشرف. طوبى لمن كان الذود عن وطنه سلمه وحربه وشرفه.
وأعلنت النيابة العامة أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل متابعات الخليج 365 خاشقجي ولم توجه له أي تهم، وذلك بعد استكمال التحقيقات في القضية.
وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقيًّا أحيل إلى المحكمة ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام؛ لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله؛ لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.
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