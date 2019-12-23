القبض على 109 مهربين في جازان

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال الربع الأول من العام الحالي 1441هـ، من القبض على عدد من المهربين والمتسللين، وذلك في إطار تنفيذ مهامها بحدود مسؤولياتها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، خالد بن عبدالله بن قزيز، أن تلك العمليات شملت القبض على 109 مهربين، واعتراض 1300 متسلل من جنسيات مختلفة، إلى جانب ضبط مهربات في حوزة المتهمين شملت 4 أسلحة و19 طلقة حية متنوعة، بالإضافة إلى 96 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر و1035 قرص كبتاجون و1740 لترًا من الخمور.

وبين أنه تم كذلك التحفظ على (187) مائة وسبع وثمانين مركبة مختلفة لاستخدامها في محاولات تهريب متنوعة، وجرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم وما تم ضبطه بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

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