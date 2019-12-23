أمجد طه: على من هاجم سعود القحطاني تقديم الاعتذار

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير في الشؤون السياسية الإستراتيجية أمجد طه، أن خلال ساعات سيقوم من وصفهم بـ”الأعداء” بمهاجمة المملكة عبر مهاجمة “المخلص” سعود القحطاني.

وتابع طه في تغريدة له عبر “تويتر”: سنهزمهم كما أسقطناهم سابقًا واليوم، واثقين بك سعود القحطاني وعلى من هاجم هذا الرجل العظيم أن يقدم الاعتذار… اليوم عيد للعدالة ويوم أسود للإخوان المسلمين في تركيا وقطر.

وأضاف: اليوم عيد للعدالة، أصبحت المملكة مدرسة للعدل، ما أعلنته النيابة العامة اليوم حول جمال خاشقجي جدّد التأكيد على استقلالية القضاء، إلى جانب إنصاف رجال استهدفهم الأعداء وأحبهم الوطن وكل عربي حر وهم: سعود القحطاني وأحمد عسيري، وعلى أردوغان وتميم الاعتذار.

Advertisements

وأعلنت النيابة العامة أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل متابعات الخليج 365 خاشقجي ولم توجَّه له أي تهم، وذلك بعد استكمال التحقيقات في القضية.

وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقيًّا أحيل إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة؛ لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام؛ لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه، وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله؛ لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

وكشفت النيابة، اليوم الاثنين، أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أفضت إلى أنه لا يوجد أي نية مسبقة للقتل، وأن جميع من شارك أو ورد اسمه في التحقيقات تم التحقيق معه دون استثناء.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







