شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور القربي يغرد بتعليق مفاجئ على فصل ”توجان البخيتي” من مدرستها في الأردن بسبب مشاركتها لمنشورات والدها المسيئة للدين..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق وزير الخارجية اليمني الاسبق الدكتور ابو بكر القربي على قضية الطالبة اليمنية في الاردن توجان البخيتي عقب استبعادها من مدرستها بسبب مشاركتها لمنشورات والدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتقد انها مسيئة للاسلام.

وقال القربي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصدها محرر أبابيل نت : افتقد تعامل المدرسة مع توجان البخيتي اسلوب التعامل التربوي كما ان القرار لا يحل مشكلة ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي و لا نرضى عنه خاصة ونحن نعيش في عالم يدافع عن حرية الفكر و التعبير كما يجب الا تحمل مسئولية ما ينشره والدها.

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الدكتور القربي يغرد بتعليق مفاجئ على فصل ”توجان البخيتي” من مدرستها في الأردن بسبب مشاركتها لمنشورات والدها المسيئة للدين..!

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وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قصة الطالبة اليمنية المقيمة في العاصمة الأردنية عمان، والتي قامت مدارس الجزيرة الخاصة بفصلها حسب قولها.

والد توجان هو الكاتب السياسي اليمني علي البخيتي المقيم في لندن، وعلى حد قولها على صفحتها على فيس بوك أنها تعرضت للتهديد بالفصل النهائي من مدرستها بسبب منشورات والدها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركتها بعضًا من هذه المنشورات.