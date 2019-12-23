أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشرة بأدنى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة اليوم الإثنين، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات. وأبانت “الأرصاد” أن أدنى درجة حرارة سُجلت في كلٍّ من حائل والقريات وطريف (3 درجات)، وبعدها الرياض (4 درجات). وكانت “الأرصاد” ذكرت في توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين أن محافظة القنفذة ستسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ35 درجة مئوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذه أدنى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة اليوم الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.