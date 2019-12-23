القبض على مواطنين لحيازتهما 200 ألف ريال مزيفة في حائل

ألقت شرطة حائل القبض على مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر لحيازتهما مبالغ نقدية مزيفة. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت عن ضبطهما بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة حيث تم الضبط معهم مبلغ (200000) ريال نقدي مزيف. وأضاف الشمري في بيان اليوم الإثنين أنه جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.

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