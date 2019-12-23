لهذا السبب أفرج عن القنصل “محمد العتيبي” في قضية مقتل “جمال خاشقجي”

كشفت النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن السبب وراء الإفراج عن القنصل السعودي بإسطنبول “محمد العتيبي” حيث تم قتل الصحافي “جمال خاشقجي”، جاء بعد أن أثبتت التحقيقات عدم تورطه في الجريمة.
وأضافت النيابة أنه ثبت تواجد “العتيبي” خارج القنصلية عند اقتراف الجريمة في مطلع أكتوبر 2018 في إسطنبول. وكانت النيابة العامة قد أعلنت اليوم، الحكم بالقصاص على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل خاشقجي.
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