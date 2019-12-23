بالصور: تساقط الصخور يغلق “عقبة قلوة” احترازياً

أغلقت إدارة مرور منطقة الباحة “عقبة قلوة” احترازياً بسبب تساقط صخور، مشيرة إلى أن الإغلاق بصفة مؤقتة حتى إزالة العوائق، والتأكد من سلامة الطريق، دون وجود إصابات أو خسائر.
وأضافت أن “العقبات الباقية لَم تغلق، فيما لا يزال الضباب منتشراً في الباحة والمندق، مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة”، داعية قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
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