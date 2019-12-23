“وزير التعليم” يوجّه بالتحقيق مع معلم طرح سؤالاً في ورقة عمل تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنياً

وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالتحقيق في قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام إبتسام الشهري، إن التوجيه تضمن التحقيق في الموضوع ورفع النتائج وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم.