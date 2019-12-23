وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بالتحقيق في قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام إبتسام الشهري، إن التوجيه تضمن التحقيق في الموضوع ورفع النتائج وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم.
كانت هذه تفاصيل خبر “وزير التعليم” يوجّه بالتحقيق مع معلم طرح سؤالاً في ورقة عمل تضمنت ذكر أحد الموقوفين أمنياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.