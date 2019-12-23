أول تعليق من نجل جمال خاشقجي على بيان النيابة العامة بشأن الأحكام القضائية ضد المتهمين في قضية والده!

︎ . علق صلاح خاشقجي، نجل المواطن جمال خاشقجي على بيان النيابة العامة بشأن الأحكام المبدئية الصادرة على المتهمين في قضية مقتل والده.

وخلال تغريدةٍ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتب صلاح “إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي”.

وتابع خاشقجي “نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له”.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت صدور أحكام بالقتل قصاصاً على 5 متهمين في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وسجن 3 من المدعى عليهم؛ لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عاماً، كما أعلنت الإفراج عن سعود القحطاني وأحمد عسيري والقنصل العتيبي بعد التحقيق معهم في القضية، وعدم وجود أي دليل ضدهم.





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