بـ 169 مليون ريال.. توقيع عقود مشاريع بلدية في نجران

وقع أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، عدداً من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بقيمة بلغت 169.076.657 مليون ريال.

وأوضح المهندس عيبان بأن العقود شملت مشاريع تحسين وتجميل طريق وساحات بحي تصلال، وإنشاء حديقة ضوئية بمنتزه الملك فهد بغابة سقام بمدينة نجران، وسوق للأغنام بحي صهبان، واستكمال إنارة عدد من الطرق بحي الشرفة، وسفلتة وإنارة الطرق في حي الخضراء ومواقع أخرى.

كما تضمنت العقود تطوير الأحياء العشوائية مرحلة أولى، واستكمال سفلتة طرق غرب نجران، وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء وشبكات الري، وتأهيل وتطوير عدد من الشوارع الرئيسة، وإنشاء مبنى المجلس البلدي، ومشروع تثبيت المخططات المعتمدة، ورفع مخطط مساحي للأراضي الفضاء، وإنشاء تقنية المعلومات، وإصلاح حفر الشوارع وبقية عناصر الإصلاحات، وإنشاء مجسم حائل.

وأضاف عيبان بأن تلك العقود تأتي حرصاً من الأمانة في استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطن والمقيم.