إدارة المجاهدين تعلن قائمة مضبوطات «التهريب والمخدرات» بجازان

كشف فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، عن القبض على ١٠٩ مهربين، و١٣٠٠ متسلل من جنسيات مختلفة، خلال الربع الأول من العام الحالي ١٤٤١هـ.
وقال المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة خالد بن عبدالله بن قزيز، إنه تم ضبط أربعة أسلحة و١٩ طلقة حية متنوعة و٩٦ كيلو من الحشيش المخدر، و١٠٣٥ قرص كبتاجون و١٧٤٠ لتر خمور، بالإضافة إلى طن و841 كيلو من نبات القات، و(١٤٦٤) كيس شمة وتمباك، و(٣٤٦٥) كرز دخان ومعسل مهرب، وذلك ضمن تنفيذ مهام الإدارة، في حدود مسؤولياتها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات والأسلحة ومنع التسلل.
وأشار «بن قزيز»، إلى التحفظ على (١٨٧) سيارة لاستخدامها في عمليات تهريب متنوعة و75 ألفًا و477 ريالًا، وإحالة المتهمين والمضبوطات، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
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