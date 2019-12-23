البحرين: أحكام قضية مقتل خاشقجي تعكس «كفالة العدالة والإنصاف»

أكدت مملكة البحرين، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية السعودية بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي تعكس نزاهة القضاء وكفالة العدالة والإنصاف، وجددت مملكة البحرين التأكيد على رفضها لأي استهداف من قبل أي دولة أو جهة للمملكة العربية السعودية أو المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية، وفقًا لـ«سكاي نيوز».

وكان «صلاح»، نجل الراحل جمال خاشقجي أكد، اليوم الاثنين، ثقته في القضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده، وقال «صلاح»، عبر تويتر: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له».

ومنذ الثاني من أكتوبر عام 2018، وحتى الآن لم تتوقف محاولات قوى وأجهزة استخبارات -إقليمية ودولية- معادية للمملكة توظيف قضية الراحل جمال خاشقجي، سياسيًا، ليس حرصًا على تطبيق العدالة، لكن للنيل من المملكة وزعزعة استقرارها، غير أن هذه المحاولات تحطمت على صخرة الصمود الأسري للكاتب والإعلامي الراحل؛ حيث تصدت الأسرة لكل المحاولات، متمسكة بالعدالة فقط.