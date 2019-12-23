حساب المواطن: «شرط الأهلية» يمنع استفادة السجين من الدعم

رد حساب المواطن على استفسار بشأن إمكانية انضمام السجين إلى البرنامج كمستفيد والحصول على الدعم بشكل دوري، وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع «تويتر»: إنه لا يمكن للسجين الاستفادة من البرنامج؛ لأن من شروط الأهلية ألا يكون المستفيد سجينًا.
وأودع البرنامج في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد.
وأشار إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالاً للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مُشكِّلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.
ونوه القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 آلاف مستفيدة، وشكَّل المستقلون في دفعة شهر ديسمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.
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