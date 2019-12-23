إصابة 5 أشخاص في حريق بجدة.. والدفاع المدني يتدخل

أصيب خمسة أشخاص في حريق اندلع اليوم الاثنين، في بناية في محافظة جدة، وتم إخلاء المتواجدين بها كإجراء احترازي.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها بموقع «تويتر» أن فرقها بمحافظة جدة، أخمدت حريقًا اندلع في شقة بالدور الأرضي لبناية من ثلاثة أدوار، ونتج عنه إصابة خمسة أشخاص تلقوا العلاج في الموقع، وتم إخلاء 30 شخصًا احترازيًّا.
وكانت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، باشرت صباح اليوم الاثنين، حادث حريق بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية؛ بسبب جهاز كهربائي للتسخين، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند وصولها اتضح أن الحادث حريق في بعض أثاث غرفة بالدور الثالث في الفندق نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين، بينما تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي بدون إصابات.
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