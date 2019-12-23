وزير الإسكان: نستهدف تسكين 130 ألف أسرة في 2020

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن الوزارة تستهدف تسكين 130 ألف أسرة وضخ 100 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في عام 2020، وتتيح خيارات سكنية لمختلف مستويات الدخل، منوهًا بتوفير أكثر من 11 مليار ريال للأسر الأكثر حاجة في العام المقبل.

وأضاف الوزير لقناة «الإخبارية»، أن الوزارة وفرت عروضًا مكنت 165 ألف أسرة من امتلاك مسكن في 2019، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة «فاحص»، منذ منتصف العام أكثر من 7 آلاف مستفيد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع الجمعيات الخيرية من خلال منصة «جود»، كما أن برنامج تحفيز تقنيات البناء يقلص الوقت ويرفع الجودة.

وتابع وزير الإسكان، أنه الوزارة ضخَّت 1.8 مليار ريال من رسوم الأراضي البيضاء في برنامج الإسكان، منوهًا بفوترة 400 مليون متر مربع في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، الذي يحفز الملاك للتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت أهدافها الموضوعة في عام 2019م، فضلًا عن تطوير نظام «اتحاد الملاك» ليشمل المجمعات السكنية.

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