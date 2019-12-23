بالصور.. أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم الاثنين، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، كما شملت أجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الثلاثاء، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها- إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وعن التوقعات البحرية فسوف تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ ساعة على البحر الأحمر، فيما ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الخليج العربي.