الجهني: مشاهدة كسوف الشمس بجميع مناطق السعودية الخميس المقبل

قال الباحث في الظواهر المناخية «فهد الجهني»، إن كسوف الشمس الذي ستشهده المملكة يوم الخميس المقبل، يمكن مشاهدته من جميع المناطق، بينما تختلف نسبته من منطقة لأخرى.

وأضاف الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن نسبة كسوف الشمس ستكون قرابة 20% من قرص الشمس، ويستمر كسوفها في منطقة الرياض ساعتين و12 دقيقة، لتشرق «مكسوفة» في العاصمة بنسبة 87% لحظة شروقها.

كان الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، قال: إن المملكة العربية السعودية تشهد الخميس المقبل كسوف الشمس الحلقي التاريخي والنادر، الذي لم يحدث منذ 118 عامًا، ولن يعود إلا بعد 84 عامًا، وسيُشاهد من سلطنة عمان وقطر والإمارات والبحرين والسعودية جهة الأحساء».