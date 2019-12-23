23 خبيرا يناقشون مستجدات سرطان الفم بمؤتمر صحة جازان

دشّن المدير العام لصحة جازان عبدالله النجمي، مؤتمر «سرطان الفم والوجه والفكين»، والذي تستضيفه صحة جازان، ممثلة في إدارة طب الأسنان بصحة جازان، ويستمر يومين في فندق الراديسون بلو بجازان، بحضور 23 متحدثا، وبمشاركة أطباء دوليين ومحليين من خارج المملكة والمنطقة وداخلها.

تطوير الخدمات

بيّن النجمي أن وزارة الصحة تسعى جاهدة إلى الرقي بخدماتها وفق خطة شاملة تهدف إلى تطوير ورفع جودة الخدمات الصحية في المملكة ، وفق رؤية المملكة 2030، وخلال أهداف عدة منها تحسين جودة الخدمات وتسهيل الحصول عليها، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية. وأوضح النجمي أن صحة جازان حرصت على تجويد خدماتها وتدريب منسوبيها، وإقامة المؤتمرات وورش العمل وغيرها من الطرق، للرقي بخدماتها، مشددا على أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات في المنطقة، حرصا من صحة جازان على إيجاد حلول بعيدة المدى، وحلول جذرية لسرطان الفم. وكشف النجمي أن المؤتمر يستمر يومين تتخلله مناقشات بحثية في التخصص ذاته، وما تشهده المنطقة من تطور في طب الأسنان، ساعد في إنجاح إقامة هذا المؤتمر بالمنطقة، وتسعى صحة جازان جاهدة إلى عمل خطة مدروسة لمواجهة هذا التحدي المتمثل في مكافحة آفة سرطان الفم.

10 أهداف

Advertisements

يهدف المؤتمر إلى بيان أهمية طرق العلاج المتقدمة الجراحية والإشعاعية والكيميائية، وتسليط الضوء على مستقبل جراحة سرطان الفم والوجه والفكين، ودور الأقسام الطبية المساعدة في العلاج والدعم للمصابين، وتوعية المجتمع والكوادر الصحية بأسباب سرطان الفم والوجه والفكين، وتسليط الضوء على الحاجة الماسة إلى الخدمات الطبية المتعلقة بمرضى سرطان الفم في جازان، وبحث وسائل التثقيف المختلفة التي من شأنها الإسهام في الكشف المبكر عن السرطان، وإيجاد آلية عمل مشتركة لأطباء الأسنان ومساعديهم والمجتمع الطبي في القطاعين الحكومي والخاص، للإسهام في توعية المرضى وتحويلهم إلى المراكز المختصة، وبحث سبل تعزيز الخدمات الطبية في المملكة لمرضى سرطان الفم، وبحث سبل التعاون الدولي بين الخبراء من داخل وخارج المملكة، والبدء في إنشاء وتكوين قاعدة تسجيل بيانات لمرضى سرطان الفم في المملكة.

7 محاور

ضم المؤتمر محاور عدة، أبرزها نظرة عامة على سرطان الفم والوجه والفكين في المملكة، وسبل الكشف المبكر عن سرطان الفم والوجه والفكين، والرؤية المستقبلية لمعالجة سرطان الفم، ومتابعة الحالة المرضية للمصاب بسرطان الفم خلال الكشف وحتى تعويض الأعضاء المفقودة، ونظرة على وسائل العلاج المتقدمة بالطرق الجراحية والإشعاعية والكيميائية، ومستقبل جراحة سرطان الفم في المملكة، ودور الأقسام الطبية المساعدة في علاج ودعم المصابين. كما يبحث المؤتمر 21 ورقة علمية عبر 5 جلسات يشارك فيها 23 متحدثا، اثنان من خارج المملكة، و11 مشاركا من خارج المنطقة، و10 متحدثين من داخل المنطقة، وبلغ عدد الحضور المسجلين قرابة ألف مشارك.