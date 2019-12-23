السعودية اليوم / دوريات فرع المجاهدين بجازان تحبط محاولات تهريب وتقبض على عدد من المهربين والمتسللين خلال الربع الأول من العام الحالي // للصحف //



جيزان 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

تمكنت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال الربع الأول من العام الحالي 1441هـ - بتوفيق الله - من القبض على عدد من المهربين والمتسللين، وذلك في إطار تنفيذ مهامها بحدود مسؤولياتها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمسكرات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة خالد بن عبد الله بن قزيز، أن تلك العمليات شملت القبض على (109) مائة وتسعة مهربين ، واعتراض (1300) الف وثلاثمائة متسلل من جنسيات مختلفة، إلى جانب ضبط مهربات في حوزة المتهمين شملت (4) أربعة أسلحة و(19) تسعة عشر طلقة حية متنوعة، بالاضافة الى (96) ستة وتسعين كيلو جرام من الحشيش المخدر ، (1035) الف وخمسة وثلاثين قرص كبتاجون و(1740) الف وسبعمائة وأربعين لترًا من الخمور.

وبين أنه تم كذلك التحفظ على (187) مائة وسبعة وثمانين مركبة مختلفة لاستخدامها في محاولات تهريب متنوعة، وجرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم وما تم ضبطه بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

// للصحف // // انتهى //

21:53ت م

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