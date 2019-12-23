السعودية اليوم / "تقنية المعلومات" تؤهل 31 فنيّة صيانة في "تعليم الرياض"



الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

أقامت إدارة تقنية المعلومات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض اليوم دورة تدريبية لصيانة الأجهزة الحاسوبية، في إطار مشروع تسكين فنيات الصيانة في إدارات ومكاتب التعليم لتدريبهن على مشكلات الصيانة المتكررة، في مقر نادي الحاسب الآلي.

وأوضحت مساعدة مدير إدارة تقنية المعلومات حصة المقرن أن هذه الدورة هي المرحلة الثانية لتدريب فنيات صيانة من موظفات الإدارة وتمكينهن لعمل الصيانة للمشكلات التقنية التي تواجههن في مقار إداراتهن تحسباً للحالات الطارئة.

ونوّهت بأن الدورة التدريبية وضعت بناء على حاجة كل إدارة ومكتب، بما يتناسب مع احتياجاتها، وفق خطط مستقبلية هدفت إلى تسكين الفنيات من الموظفات، وإكسابهن الخبرات اللازمة.

وأشارت المقرن إلى أن 13 متدربة من موظفات الإدارة استفدن من الدورة التي نفذتها مدربتان من إدارة تقنية المعلومات على مدى أربعة أيام .

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع تسكين فنيات الصيانة في إدارات ومكاتب التعليم، شملت تدريب 18 موظفة، استفاد منها عدد من المكاتب والإدارات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، وحظي المشروع بمتابعة واهتمام مدير إدارة تقنية المعلومات الدكتور أحمد المعارك.

//انتهى//

21:26ت م

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