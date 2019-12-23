السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها للمستفيدين بالطائف



الطائف 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

تقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة بمحافظة الطائف يومي غد وبعد غد خدماتها للرجال والنساء, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية, ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

وتقدم الوحدة المتنقلة بمكة المكرمة خدماتها للرجال في الطائف بمقر كتابة العدل لمدة يومين, كما تقدم خدماتها للرجال في المعهد الثانوي الصناعي لمدة يوم، فيما تختم تقديم خدماتها بعد غد في دار الرعاية الاجتماعية بالمحافظة.

وتجري الوحدات المتنقلة خلال الزيارات خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال الوصول بالخدمة إلى أماكن تواجد المستفيدين، من خلال توفير الوحدات والحقائب المتنقلة.

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21:26ت م

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