السعودية اليوم / فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم



بريدة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 22 ديسمبر 2019 م واس

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم تنفيذ خطته الميدانية المتزامنة مع الاختبارات المتضمنة تكثيف الحضور حول المدارس بمختلف المراحل التعليمية، بالتنسيق مع الدوريات الأمنية بالمنطقة.

وقد وجه مدير عام الفرع عمومَ هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها، بتكثيف فرق الدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح، وعند انصراف الطلاب والطالبات، بما يتناسب مع مواعيد الاختبارات، في إطار الأمن الوقائي للسلوك الأخلاقي.

وأكد مدير عام الفرع الشيخ صالح بن علي العميرة ضرورة اهتمام أولياء أمور الطلاب والطالبات الأخذ بالأسباب والحذر مما قد يحدث بعد الاختبارات من سلوكيات خاطئة.

// انتهى //

21:26ت م

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