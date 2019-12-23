السعودية اليوم / الأحساء تستقبل شحنة أغنام عبر منفذ محجر مطارها الدولي



الأحساء 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

استقبل منفذ محجر مطار الأحساء الدولي يوم أمس طائرة محملة بأكثر من ٢٢٠٠ رأس من الضأن والماعز عبر مدرج مطار الأحساء الدولي والقادمة من كازاخستان وذلك في إطار تحقيق توجهات الوزارة الإستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي، وذلك بفتح أسواق جديدة لاستيراد حيوانات خالية من الأمراض الحيوانية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على معدلات الأمن الحيوي .

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس إبراهيم الخليل بأن هذا النوع من الماشية يتميز بنوعيتها الجيدة وذات أوزان تتناسب مع الأوزان المطلوبة والسعر المناسب وخلوها من الأمراض كما لها دور في تعويض الاستيراد من الدولة المحظورة الإستيراد منها حاليًا.

وتأتي هذه الخطوة في دعم للثروة الحيوانية وخلق التوازن مع الإنتاج المحلي مما يصب في صالح المستهلك ويعمل على توازن الكمية المعروضة مع الطلب مما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار وكذلك تنويع مصادر المنتجات المستوردة .

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21:25ت م

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