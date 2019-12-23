السعودية اليوم / محافظ عنيزة يستقبل مديري تعليم القصيم وعنيزة بمناسبة تكليفهما



عنيزة 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

استقبل محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم في مكتبه بالمحافظة اليوم مدير عام تعليم منطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح ومدير تعليم محافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي بمناسبة صدور قرار تكليفهما.

وقدم المحافظ التهنئة لهما بهذه الثقة، متمنيًا لهما دوام التوفيق لخدمة الدين والوطن.

كما اطمأن المحافظ على سير اختبارات منتصف العام الدراسي للطلاب والطالبات, سائلًا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير.

// انتهى //

21:20ت م

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