الإعلام: الأحكام في قضية خاشقجي حققت العدالة الناجزة

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، الدكتور عبدالله المغلوث، أن صدور الأحكام في قضية متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي وإعلانها يعكس موقف السعودية الثابت بضرورة إظهار الحقيقة، وتحقيق العدالة الناجزة، وتطبيقها حتى النهاية.

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وقال المغلوث: إن صدور هذه الأحكام يؤكد نهج العدالة والشفافية الذي دأبت عليه بلادنا منذ تأسيسها.

وأعلنت النيابة، اليوم الاثنين، أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 11 آخرين 24 عامًا، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.

ويأتي إعلان الأحكام في قضية مقتل خاشقجي من قبل النيابة العامة لتؤكد أن المملكة منذ اليوم الأول لا يوجد لديها ما تخفيه، ومتى ما ثبتت أي مخالفات أو تجاوزات فإن الجميع سواسية تحت سطوة القانون الذي لا يستثني أحدًا.

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