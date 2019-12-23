استمرار منح حوافز معلمي الصفوف الأولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

أكدت وزارة التعليم على استمرار منح الحوافز لمعلمي الصفوف الأولية الصادر بتعميم عام 1437هـ، وحوافز المعلمين المكلفين جزئيا أو كليا الصادر بتعميم عام 1439هـ، وشددت على أن التأكيد جاء على خلفية ورود استفسارات للوزارة بعد صدور لائحه تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية لها في نهاية صفر الماضي، بحسب معلومات لـ«مكة».

وتشتمل الحوافز على تمتع المعلم بإجازته في الفصل الدراسي الثاني بنهاية الأسبوع الثاني من اختبارات المتوسطة والثانوية، ويعفى من حصص الانتظار والإشراف اليومي والمناوبة أو يخفض عددها عنه ما أمكن، وعدم ندبه خلال العام الدراسي لسد عجز المدارس الأخرى إلا برغبته، وألا يكلف بالملاحظة على الاختبارات في المدارس الأهلية أو المتوسطة أو الثانوية، وتكون له الأولوية في التدريس الليلي والحملات الصيفية (خاص بالبنين).