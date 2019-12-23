شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد بريطانيا : والدي بخير والان نبدء بالتفاصيل
وقال قصر باكنجهام الأسبوع الماضي إن الأمير فيليب نقل إلى المستشفى في إجراء احترازي للعلاج من ظرف صحي سابق.
وردا على سؤال من الصحفيين عن حالة والده، أثناء زيارته لمناطق اجتاحتها فيضانات في شمال إنجلترا، قال ولي العهد البريطاني "إنه بخير بمجرد بلوغ هذا السن، لا تسير الأمور على ما يرام. يحظى بعناية فائقة في المستشفى".
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