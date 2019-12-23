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البحرين: الأحكام في قضية خاشقجي تعكس نزاهة القضاء السعودي
صدرت أحكام بالإعدام بحق 5 متهمين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت السلطات البحرينية أن الأحكام في قضية متابعات الخليج 365 الراحل جمال خاشقجي تعكس نزاهة القضاء السعودي.
وأعلنت النيابة، اليوم الاثنين، أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم، فيما أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالقصاص على 5 من المدعى عليهم، وسجن 11 آخرين 24 عامًا، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.
ويأتي إعلان الأحكام في قضية مقتل خاشقجي من قبل النيابة العامة لتؤكد أن المملكة منذ اليوم الأول لا يوجد لديها ما تخفيه، ومتى ما ثبتت أي مخالفات أو تجاوزات فإن الجميع سواسية تحت سطوة القانون الذي لا يستثني أحدًا.
ومن ضمن التفاصيل في القضية وجهود النيابة العامة في التحقيق مع جميع الأطراف تم إرسال “13 إنابة قضائية” إلى جمهورية تركيا لطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تتعلق بالقضية، وعدم ورود سوى إنابة قضائية واحدة فقط حتى صدور الأحكام، يثبت أن الجهات العدلية السعودية قامت بأقصى ما يمكن لها لتحقيق العدالة مع كل الأطراف قبل إصدار الأحكام.
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