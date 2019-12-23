براءة سعود القحطاني ترند .. هكذا شفافية وإنصاف المملكة

2019-12-23

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

يمثل التحقيق مع سعود القحطاني في قضية مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي، رسالة إلى الجميع في الداخل والخارج مفادها أنه لا أحد فوق القانون في المملكة وأن المملكة ليس لديها ما تخفيه.

كما أن صدور حكم براءته في التهم المنسوبة إليه بعد تأكد النيابة من عدم وجود أدلة ضده يؤكد أن المملكة تعتمد مبدأ الشفافية والاحتكام إلى الأدلة والقرائن والبراهين وليس إلقاء التهم جزافًا بلا دليل.

وعلى مدى 14 شهرًا حاول المغرضون النيل من المملكة وتسييس القضية فدفعوا الأموال وجيشوا إعلامهم الإلكتروني وقنواتهم الفضائية واستكتبوا مرتزقة الإعلام حتى ينالوا من مكانة المملكة وهيبتها لكن أموالهم راحت هباء منثورًا وأطماعهم وأحقادهم تحطمت على صخرة الشفافية والعدالة السعودية.

وعلى موقع تويتر تصدر وسم سعود القحطاني الترند السعودي خلال ساعات من إعلان حكم البراءة وأشاد المواطنون بعدالة المملكة ونزاهة المحاكمات التي تمت على مدى 10 جلسات.

في البداية قال الكاتب عضوان الأحمري: فرحة سعودية في تويتر ببراءة رمزين وطنيين سعود القحطاني وأحمد عسيري. الفصل الأول من الحملة الدولية انتهى وتبقت فصول تسييس القضايا السعودية دوليًا، صغيرة كانت أو كبيرة، عادة لم ولن تتوقف، وآخرها تسييس البطولات الرياضية التي استضافتها السعودية.

الإعلامي عبدالله البندر قال : صدور الأحكام بعد التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي ومنها عقوبة الإعدام هو دليل على عدل المملكة وقيادتها وفق القوانين والأنظمة، حيث أنها أصدرت أحكامًا ابتدائية بحق 11 متهمًا وأحكام بالإعدام ضد 5 من المتهمين، وتم الإفراج عن أحمد عسيري ولا يوجد تهم موجهة ضد سعود القحطاني .

بينما قال منذر آل الشيخ مبارك : قبل أن يتصدر اسم معالي المستشار سعود القحطاني الترند العالمي هذا اليوم تصدر قلب كل سعودي محب لوطنه ولقيادته بإخلاصه وتفانيه في خدمة ولاته ووطنه كل الحب والتقدير له ولكل سعودي مخلص مرحبًا معالي المستشار فالعلياء مكانك.

أما الفنان فايز المالكي فقال : اللهم لك الحمد أننا في بلد يحكم بشرع الله وسنة نبيه.

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بدوره أنشد الشاعر محمد السكران أبياتًا قال فيها:

يا طيب راسك تقول وتأمر وتنهى

واللي حكوا في غيابك وضعهم موسف

حتى القضية تقول إنك بري منها

براءة الذيب من دم النبي يوسف

ونشرت نورة آل الشيخ صورة سعود القحطاني وعلقت عليها بالقول : اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله”.

وقالت الإعلامية نصرة الحربي: “الحمد لله حمدًا كثيرًا ألف مبروك خروج معالي الوزير بالسلامة ونصره على من عاداه من الطبيعي ألّا يجدوا عليه تهمًا لأنه ليس له أي صلة اللهم من أراد له سوءًا رد كيده في نحره شكرًا للعدالة وشكرًا للقانون “.

وكانت النيابة العامة أعلنت أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل متابعات الخليج 365 خاشقجي ولم توجه له أي تهم، وذلك بعد استكمال التحقيقات في القضية.

وأكد وكيل النائب العام أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقيًا أحيل إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة ولم يوجه له أي اتهام لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه وأحيل إلى المحكمة وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

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