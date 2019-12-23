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موعد التقديم على برنامج نيوم المنتهي بالتوظيف

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2019-12-23

موعد التقديم على برنامج نيوم المنتهي بالتوظيف

بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أوضحت شركة نيوم أن التقديم على برنامج نيوم للتدريب المنتهي بالتوظيف الذي تم إطلاقه بالأمس بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني سوف يفتح أبوابه للمتقدمين خلال الربع الأول من عام 2020.

وستبدأ في يناير عملية تصميم البرامج التدريبية واختيار الجهات التدريبية المنفذة لها، والتي سوف تركز على 6 برامج تدريبية وهي الطاقة، والضيافة، والإنشاءات، والتسويق، والخدمات اللوجستية، والعمليات والصيانة.

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وبمجرد الانتهاء من هذه التجهيزات وخلال الربع الأول سيبدأ التسجيل في البرنامج، وسيكون التقديم عبر موقع إلكتروني خاص يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، وستعلن شروط البرنامج للمتقدمين مع إطلاق الموقع.

وأوضح محمد بن عطالله التويجري مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم أن البرنامج يستهدف العديد من شرائح المجتمع المحلي في منطقتي تبوك ونيوم من كلا الجنسين، وسيشمل خريجي الثانوية العامة إضافة إلى فئات أخرى بحسب الاحتياج في المشروع. وأضاف: “نسعى من خلال هذا البرنامج إتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص لكل أبناء المجتمع المحلي حتى يكونوا شركاءنا الأوائل في بناء أرض المستقبل في نيوم”.

وعقدت شركة نيوم اتفاقية شراكة بالأمس مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لتدريب ستة آلاف متدرب من أبناء المجتمع المحلي في تبوك ونيوم خلال السنوات الخمس القادمة، وهي تعد خطوة أولى نحو سد احتياج المشروع من الكفاءات الماهرة والمدربة.

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