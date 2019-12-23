5 لقاءات بدوري الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تجري اليوم بالجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى 5 مباريات، حيث يستضيف القادسية الثاني برصيد 30 نقطة، الطائي السابع برصيد 24 نقطة، فيما يحل نجران الـ12 برصيد 20 نقطة ضيفا على المجزل الـ20 برصيد 9 نقاط. ويستضيف البكيرية السادس (24 نقطة) حطين الـ19 برصيد 13 نقطة، فيما يستقبل النجوم الـ18 برصيد 15 نقطة الثقبة الثامن برصيد 24 نقطة. ويحل أحد ضيفا على الجبلين.



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