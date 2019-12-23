السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة يترأس رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي اليوم، اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الذي ستعقد عند الواحدة ظهر غد في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وذلك لمناقشة عدد من الملفات.



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كانت هذه تفاصيل خبر عمومية الأولمبية تجتمع غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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