ضبط مواطنين لحيازتهما مبالغ نقدية مزيفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ حائل أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري في شرطة منطقة حائل عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة، وضبط 200 ألف ريال نقدي مزيف معهما، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما، وذلك بحسب ما أوضحه المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي الشمري.



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