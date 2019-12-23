وظائف شاغرة بالتدريب التقني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رغبتها بطرح وظائف للرجال والنساء لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة لعدد من التخصصات التدريبية.
وبدأ التقديـم اعتبـارا من أمـس حتـى نهايـة السبـت 02 / 05 / 1441هـ، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للمؤسسة.
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