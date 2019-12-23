بدء القبول في تخصص مصاعد كهربائية بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الطائف أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالطائف عن بدء القبول للفصل التدريبي الثاني في تخصص الدبلوم الثانوي الصناعي «تخصص مصاعد كهربائية» . ويمنح المتدرب خلال فترة التدريب مكافأة شهرية، وشهادة معتمدة بعد إتمام الدبلوم الصناعي.



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